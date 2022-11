Церква и вирни преславели Кирбай

БАЧИНЦИ – Вчера на швето Святого апостола и євангелисти Луки церква и вирни преславели храмове швето Кирбай.

Шветочну Службу Божу предводзел о. Михайло Йосафат Гарди, протоєрей ставрофор и парох у Любляни (дакедишнї парох у Бачинцох) а сослужовали паноцове зоз Епархиї Святого Миколая, потим Крижевского владичества, вецей римокатолїцки священїки зоз Дяковского надвладичества, як и зоз Сримского и Суботицкого владичества.

О. Михайло Йосафат Гарди у казанї медзи иншим наглашел значносц Святого Луки хтори призначел подїї зоз Исусового живота и историйни подїї гевтого часу цо нє споминали анї Матей анї Марко, а циль Евангелийох представиц Исуса як Господа и дал змист наказованьох ученїком, а було их 70 и наказовали по швеце вше по двоме.

Апостол читал Андрей Рац, а Евангелию диякон Ярослав Варґа, а церковне шпиванє предводзели домашнї парох о. Дарко Рац и вирни.

После Служби Божей бул традицийни обход коло церкви з читаньом Евангелийох и благословом на шицки штири боки церкви, а на концу одшпиване Многолїствиє.

