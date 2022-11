Дюрдьовчанє ше здогадли на Бакова

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко”, вчера, 2. новембра, отримана трибина „Здогадованє на Яшу Бакова”.

Програма почала так же на памятнїк Яшови Баковови у Рускей школи положени венєц, а предлужена є у просторийох Дружтва. На тим вечаре бул приказани документарни филм о живоце и дїлу Яши Бакова, автора Мирослава Виславскового.

Познати спортски дїяч Мирослав Виславски гварел же особнє нє познал Бакова, алє же му праве Баков як историйна личносц бул велька инспирация роботи. Виславски ище додал же Баков бул перши Руснак хтори участвовал на Олимпийских бавискох 1936. року у Берлину. Же Баков за собу охабел вельку историю през свойо дїло и роботу, скорей шицкого у спорту, алє и у других обласцох у хторих, як вельки интелектуалєц, мал вельке доприношенє за нашу заєднїцу.

На трибини, окрем Мирослава Виславскового, участвовали и проф. др Михайло Фейса, о. Михаил Холошняй и Любица Отич.

