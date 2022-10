Дюрдьовска школа у проєкту на тему рециклажи

ДЮРДЬОВ – Проєкт ,,Пороб дацо драстичне же би шмеце постало фантастичне” орґанизовала французко-сербска привредна комора. У тим проєкту участвовала и Основна школа ,,Йован Йованович Змай” зоз Дюрдьова, а зоз реализацию того проєкту ушорели мултикултурални куцик за друженє.

Школяре и наставнїки направели два мурали, односно два вишивки зоз пластичних затичкох. Поробени руски и сербски мотив, як и табуреи хтори направени зоз пластичних фляшох.

За тот проєкт вихасноване вецей як седем тисячи пластични затички хтори ше тижнями зберало.

