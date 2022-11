Дюрдьовски рецитаторе були у Кикинди

КИКИНДА – Члени рецитаторскей секциї Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова наградзени зоз вилєтом.

Рецитаторе прешлей соботи нащивели Кикинду. Перше нащивели Народни музей дзе видзели мамута Кику и сталну поставку музею. Вец ше прешпацирали през улїчку Ґенерала Драпшина, хтора преглашена як єдна з найкрасших улїчкох на швеце. Нащивели и музей и ателє „Тера” дзе видзели рижни скулптури з глїни, теракоти. На концу, обишли ище два топоними у Кикинди, Сувачи и Старе озеро.

Вилєт потримал Управни одбор КУД „Тарас Шевченко”.

