Европски дзень язикох будзе означени на Филозофским факултету

НОВИ САД – Филозофски факултет у орґанизациї Центра за язики, з помоцу партнерских институцийох на пондзелок, 26. септембра, означи Европски дзень язикох.

З тей нагоди, од 11 по 14 годзин опрез Факултету будзе орґанизована манифестация ,,Улїца язикохˮ. Нащивителє годни нащивиц штанди язичних оддзелєньох на Филозофским факултету. Гевти хтори буду участвовац у активносцох на шицких штандох, годни достац награду – кнїжки, уходнїци або язични материял.

Окрем язичних штандох, буду присутни и штанди партнерских институцийох: Змайових дзецинских бавискох, Французкого институту, ЕУ инфо центра, Америцкого куцику и других.

На 11 годзин у Кино-сали Факултета будзе орґанизоване представянє кнїжкох сказкох на розличних язикох, хтори на сербски преложели професоре и студенти Филозофского факултету, у сотруднїцтве зоз Змайовима дзецинскима бависками. Буду представени и сказки хтори зоз руского на сербски язик преложели студенти Оддзелєня за русинистику, а хтори обявени у кнїжки Шепнї так три раз (Шапни тако три пута).

У голу Факултета з нагоди преслави будзе представена вистава пошвецена рускому язику у орґанизациї Библиотеки Филозофского факултета и Оддзелєня за русинистику.

Означованє Европского дня язикох ше, на основи инициятиви Совиту Европи, означує од 2001. року. Главни цилї Европского дня язикох представянє значносци ученя язикох, звекшанє числа язикох хтори ше учи, промоция доживотного ученя, медзикултуролоґийого диялоґу и язичного и културолоґийного богатства Европи.

На Филозофским факултету ше учи и виучує вецей як 20 язики, а шицки нащивителє буду мац нагоду през бависко научиц дацо о каждим з нїх.

(Опатрене 52 раз, нєшка 52)