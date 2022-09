Фахови сход о информацийних технолоґийох у настави

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Школи „Петро Кузмяк” вчера отримани Фахови сход на тему „Информацийно-комуникацийни технолоґийни (ИКТ) алати у основних школох у Войводини”.

Орґанизовали го Педаґоґийни завод Войводини и Национални совит рускей националней меншини, а присутни були просвитни роботнїки з керестурскей и коцурскей Школи „Братство єдинство” з їх директорку.

Сход привитали представителє орґанизаторох, спред Педаґоґийного заводу заменїк директора Слободан Бордьошки, спред домашнєй Школи помоцнїк директора Ясминка Надь, а у мено Националного совиту Руснацох предсидателька його Одбору за образованє Мелания Римар.

Викладаня отримали др Силвия Илич котра представела виглєдованя Заводу на тему сходу, и проф др Михайло Фейса, котри бешедовал о теми „Унапредзенє функционалних сферох руского язика з доставаньом ИСО кода рск”.

Приклади добрей пракси з обласци хаснованя информацийних технолоґийох у настави найвецей у чаше пандемиї, на уровню домашнєй Школи представела место одсутней Наталиї Будински – Лїляна Фина, а у своєй конкретней роботи у настави наставнїци Люпка Малацко и Тереза Катона тиж з домашнєй Школи, и Здравка Майкич и Ясминка Олич Илчешин з коцурскей.

После викладаньох була и активна и хасновита дискусия и черанє искуствох зоз тей важней и сучасней сфери роботи просвитних роботнїкох.

