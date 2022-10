Ґимназиялци ше уключа до твореня рускей википедиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, зоз ґимназиялцами руских оддзелєньох вчера отримана роботня за полнєнє инкубатора будуцей рускей википедиї. До инциятиви ше уключа дванацецеро ґимназиялци.

Роботню школяром отримал др Михайло Фейса, привитала го професорка руского язика Люпка Малацко, а за роботню тє. уключованє штредньошколцох до тей инициятиви потримовку дала и директорка Школи Наталия Будински.

Як потолковал др Фейса, з доставаньом медзинародного рск кода за руски язик у фебруару того року, здобуло ше перше условиє за порушованє рускей википедиї. Друге условиє то пририхтани 100 одреднїци о нашей рускей заєднїци зоз рижних обласцох котри ше перше зазберує до так воланого инкубатора.

Керестурски ґимназиялци у тим буду помагац так же буду зоз своїх компютерох обявйовац пририхтани одреднїци.

По словох др Фейси, кед ше витвори руска википедия у планє же би вона о даскельо роки постала основа за першу руску друковану енциклопедию.

(Опатрене 56 раз, нєшка 56)