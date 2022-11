Ґосподїнчанє преславели Кирбай

ҐОСПОДЇНЦИ – На швето Михаїла вчера, 21. новембра, грекокатолїцка церква Святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох и вирни преславели храмово швето Кирбай.

Служба Божа почала на 11 годзин, служел ю керестурски парох о. Владислав Варґа, а сослужели римокатолїцки священїки зоз Темерину Тибор Селеши и Давид Шафрань и на тот способ возвелїчали тото швето.

На Служби Божей окончени и обряд кресценя. Супружнїки Бранислав и Єлена Хромиш зоз Ґосподїнцох праве на тото вельке швето кресцели свойо дзивче Меланию, а вирних о. Владислав Варґа у своєй казанї здогаднул на важносц кресценя за шицких Християнох.

Значне число вирних присуствовало на кирбаскей Служби Божей, а зоз шпиваньом и молитву возвелїчали ю члени церковного хору „Розанов”.

По законченю Служби, шицки присутни парохиянє участвовали у процесиї коло церкви, кед було и читанє Евангелиї на шицких штирох бокох швета, а по каждим читаню пошвецена церква и присутни.

У Ґосподїнцох вирни з членами Церковного одбору каждого року за Кирбай у своїм парохиялним доме орґанизую друженє и святочну програму як цо вистава, концерт, рижни промоциї и подобне, а того року була орґанизована вистава малюнкох руского облєчива.

