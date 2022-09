И Русинов подросток одбавел свойо перше коло

РУСКИ КЕРЕСТУР – Подросток Фодбалского клубу „Русин” стреду, 31. авґуста, на домашнїм терену одбавел 1. коло у своєй Подручней младежскей лиґи процив екипи „Раднички” зоз Зомбора, зоз резултатом 1:2 (1:0), а ґол за Русин дал Александар Тома.

Уж на самим початку, перши ґол за свой тим дава Александар Тома зоз соло акциї и то було 1:0 за Русин. Процивнїки у другим полчасу, после двох гришкох наших бавячох у 58. и 60. минути, за кратки час даваю два ґоли.

И попри тим же у ґрупи подростку наступаю дзеци народзени 2004. и 2005. року, Русин у своїм составе мал и штирох младших бавячох зоз ґрупи пионирох, хтори народзени 2007. и 2008. року.

Праве тоту предносц у рокох, та з тим и у искуству, а окреме у физичней моци, вихасновали процивнїки, хтори по конєц змаганя нє допущели водство домашнїм.

За Русин бавели – Мирослав Молнар, Мирко Надь, Александар Зорич, Марио Иличич, Кристиян Надь, Андрей Дудаш, Алексей Бики, Велько Шомодї, Александар Тома, Лука Иличич и Желько Шомодї, а потим до бависка вошли – Владко Кочиш, Иван Планчак и Кристиян Малацко.

Русинов подросток шлїдуюце коло одбави на соботу 3. септембра у Станишичу процив екипи зоз исту назву.

