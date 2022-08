Ище ше мож уписац на студиї Русинистики

НОВИ САД – Други конкурсни термин за приявйованє кандидатох на студиї Руского язика и литератури на Филозофским факултету у Новим Садзе будзе 1. и 2. септембра, а покладанє примацого испиту будзе 5. и 6. септембра.

На оддзелєнє за Русинистику можу ше ище уписац двойо студенти на финансованє студийох зоз буджету и шесцеро на самофинансованє.

После першого уписного термину на перши рок основних студийох на Филозофским факултету у Новим Садзе, на модул Руски язик и литература, уписали ше двойо студенти.

Нова вистка зоз академского образованя на Филозофским факултету то же студенти хтори ше упишу на Русинистику, буду мац можлївосц шицки штири роки слухац анґлийски як странски язик. Зоз тим студенти нє на студийох Анґлистики, алє буду оспособени преподавац наставу анґлийского язика у основней школи.

Окрем анґлийского, студенти на Русинистики, маю можлївосц слухац и учиц ище велї други шветово язики, тиж и язики стредка у Войводини, а то словацки, мадярски лєбо румунски.

Новосц на Филозофским факултету и тото же од того року єст и нови модули, а то Италиянски язик, литература и култура и Шпански язик, литература и култура.

