Керестурцом треце место за айвар

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 10. манифестациї „Днї керестурскей паприґи” того року першираз отримане и окремне змаганє у пририхтованю айвару, як єдно спомедзи двацец у сериялу „Изађи ми на теглу”, медзи Керестурцами пременоване до назви „Виступ ми зоз дунцом”.

Змагали ше вкупно дзевец екипи, медзи котрима три зоз валалу – Маров шпайз познати бренд Мариї Дюрич и єй родичох Нади и Стеву Шикорових, Шестри зоз манастира и Наш домашнї айвар котри пририхтовала фамелия Югас. Потим ше змагали и екипи зоз околних местох, зоз Кули, Крущичу, Кляїчева и Зомбора.

Трочлени жири у составе Олена Виславски, Михайло Фейди и Владимир Олеяр зоз тайним коштованьом одлучел же шпоргет смедеревац за перше место достанє екипа Иван и синове зоз Крущичу, другопласована екипа була Здруженє женох Рубац зоз Кляїчева, а треце место завжали Югасово зоз Керестура под меном екипи Наш домашнї айвар.

Змаганє у вареню айвара тирвало полни шейсц годзини, орґанизаторе сериялу обезпечели шицко потребне, каждей екипи по 25 килоґрами паприґи, як и основни присмачки, та зоз собу принєсли и шпоргети смедеревци дзекуюци котрим цали центер валалу наисце пахнул на печену паприґу и айвар. Шицки змагателє мали право додавац присмачки и состойки по своїм смаку, цо найвироятнєйше и видзелєло найлєпших.

Под час змаганя атмосфера була интересантна дзекуюци водительом котри ше остарали за динамику, нєпреривно нащивйовали кухарох, потим обдумовали рижнородни кратки бависка, та мож повесц же було интересанто и змагательом и публики.

Змаганє у Керестуре отримане перше у тогорочним сериялу, караван надалєй нащиви ище дзеветнац места по цалей держави, дзе ше по истих пропозицийох буду змагац числени други екипи, а потим найлєпши зоз каждого буду вариц ище раз айвар на финалним змаганю у Беоґрадзе.

Вецей фотоґрафиї зоз Манифестациї мож поопатрац у нашей фотоґалериї.

