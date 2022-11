ДЮРДЬОВ – У рамикох 29. „Костельниковей єшенї” ютре будзе орґанизована промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями.

Програма почнє на 18 годзин, а будзе отримана у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко”.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)