Михалово стретнуца валалох у Моровичу

ШИД – Всоботу у Моровичу при Шиду отримана друга по шоре манифестация Михалово стретнуца валалох (Miholjski susreti sela) у орґанизациї Општини Шид, Туристичней орґанизациї и Културно-образовного центру, а з потримовку Министерства за старанє о валалу Републики Сербиї.

Манифестацию отворел предсидатель Скупштини Општини Шид Тихомир Стаменкович и членїца Совиту МЗ Морович Весна Лукич, а участвовали културно уметнїцки дружтва зоз Шиду, Моровичу и Вишнїчева як и ґлумци Аматерского театра „Бранислав Нушич” зоз Шиду.

Штанди мали 16 здруженя женох з подруча општини, медзи хторима и Здруженє женох „Маря” зоз Шиду, „Бикичанки” з Бикичу и „Жридло” з Беркасова мали свойо етно штанди.

На манифестациї отримани и змаганя у забутих дзецинских бавискох, а на концу вечара концерт отримала шпивачка народней музики Зорица Брунцлик.

