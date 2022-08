ДЮРДЬОВ – Лєтня журка „Aloha summer” у орґанизациї младих зоз Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченкоˮ зоз Дюрдьова, будзе отримана ютре, 27. авґуста, у просторийох Дружтва з початком од 21 годзин.

Уходнїца кошта 200 динари, а за музику буду задлужени ди-джей Dexx котри будзе пущац рижнородну музику. На журки будзе и коктел-майстор.

Орґанизаторе поволую шицких же би пришли на друженє.

