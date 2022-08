На соботу змаганє у вареню котлїка, мож ше приявиц по штварток

РУСКИ КЕРЕСТУР – Змаганє у вареню котлїка будзе отримане на соботу, 27. авґуста у Руским Керестуре, котизация виноши 4.000 динари, а екипи мож приявиц по штварток, 25. авґуст.

Место отримованя змаганя на рибарским Лєтнїковцу, а план таки же би ше змагателє позберали од 14 годзин кед буду приявйовац свойо екипи, та ше им такой подзелї и рибу. По прияви почнє змаганє хторе будзе тирвац по 17 годзин, кед змагателє придаю свойо мисочки з рибовим паприґашом на оценьованє, а од 18 годзин заплановане преглашованє побиднїкох, додзельованє погарох и наградох за перши три места.

Орґанизаторе з тей нагоди обезпечели по 3 кили очисценей риби и хлєба, а змагателє у обовязки обезпечиц себе прибор за єдзенє и бутан на хторим буду вариц.

По преглашованю побиднїкох будзе вечера и друженє зоз музику.

Орґанизатор змаганя Здруженє спортских рибарох „Колякˮ, а заинтересовани ше можу приявиц по штварток на число телефона 060/703-7944.

Число екипох огранїчене.

