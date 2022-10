БАЧИНЦИ – Нєшка 31. октобра на швето Святого апостола и євангелисти Луки, церква и вирни преславя храмове швето Кирбай.

Шветочну Службу Божу, хтора почнє на 11 годзин будзе предводзиц о. Михайло Йосафат Гарди, протоєрей ставрофор и парох у Любляни, дакедишнї парох у Бачинцох, а буду сослужовац священїки з Епархиї Святого Николая потим Крижевскей епархиї як и римокатолїцки паноцове з околних парохийох.

