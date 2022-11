ҐОСПОДЇНЦИ – У грекокатолїцкей церкви Святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох нєшка, на швето Михаїла, вирни преславя Храмовне швето – Кирбай.

Кирбайска Служба Божа почнє на 11 годзин, а Службу будзе провадзиц Хор „Розанов”.

