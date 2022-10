ШИД – Дом здравя достал нову службену превозку, а ключи од превозки директорки Весни Лукич придали предсидатель Општини Зоран Семенович и його заменїк Дьордє Томич.

Превозка достата дзекуюци Покраїнскому секретарияту за здравство и оможлїви лєпшу мобилносц дохторох у каждодньовей роботи.

Дом здравя дзекуюци Републичному фонду здравственого осиґураня достал ултразвучни апарат за службу ґинеколоґиї, а Зоран Семенович наявел инфраструктурни роботи у будинку Дома здравя.

