Огляднуце на штиророчни мандат

На концу мойого мандату, мам нагоду и дзеку огляднуц ше на тоти прешли штири роки моєй роботи. Кед потребне дац оцену даякей роботи, нєобходне мац одвитуюци еталон зоз котрим ше годно прировнац посцигнуца котри мож спатриц и вообще прировнац. У тим смислу, кед обрациме увагу на роботу на Законом предвидзени одбори, алє и на роботу у роботних целох, мож повесц же ше їх робота окончела у предвидзених рамикох на цалком одвитуюцим уровню, а зазначени и минимални рост у смислу квалитета и вкупним квантитету, так же цалосна робота Националного совиту у тим мандату може достац позитивну оцену.

Обставини у котрих ше робело, були цалком нєзвичайни. Практично, 2019. рок прецекол у спатраню обставинох у наших локалних самоуправох, подручних канцеларийох, школох по наших местох, у наших дружтвох, як и установох и институцийох котрим снователь Национални совит.

Синтеза ше манифестовала у дефинованю цильох, задаткох и приоритетох у ришованю рижнородних проблемох. Стаємни активносци у роботи Националного совиту, як и велї други финансийни обовязки ше окончовали на час, алє нам источашнє одредзело перши приоритет – звекшац буджет Националного совиту. То нє єдноставна задача, праве прето же средства котри ше уплацую з боку републичного Министерства и покраїнского Секретарияту, уж роками доставаме у истим виносу и за тераз нє иснує можлївосц же би ше тот стан могол полєпшац.

Ришенє за тот проблем було операнє на власни моци и схопносци през активне уключованє членох шицких подручних канцеларийох, дзе зме отримали обуку на тему писаня проєктох, же би вони сами, зоз потримовку Роботного цела Проєктни биро, могли конкуровац на средства котри розподзелюю локални самоуправи, покраїнски секретарияти, републични министерства, алє и иножемни фонди, окреме тоти у Европскей униї. Прето нашо делеґациї нащивели велї Амбасади у Беоґрадзе и намагали ше достац квалитетни контакти котри нам потребни за глєданє партнерох, котри би були ношителє тих, иножемних проєктох и на тот способ допринєсли полєпшаню маєтного стану у наших дружтвох. Пре таки потреби подписани меморандум о сотруднїцтве зоз Националним совитом Словацох.

Нажаль, планетарна почежкосц котра ше зявела на початку 2020. року, у форми пандемиї и котра ище вше тирва, вшелїяк же мала колосални уплїв на шицких нас, та и на роботу Националного совиту. Практично зме мали два и пол роки позарядови стан у держави, котри у цалосци пременєл заплановани приоритети, манифестациї були премесцани до других терминох, були редуковани, а часто и одказани пре забрану нащиви публики. Вшелїяк же то ощербело велї подїї и прешло ше на минималну форму функционованя, части репризи, on-line продукциї без публики. Уж тераз цалком обачлїви пошлїдки, бо ше скоро шицки активносци по наших дружтвох редуковало, зменшало ше членство и продукция, а на концу и квалитет понукнутих змистох.

Подїя котра вшелїяк будзе мац значну вредносц за будучносц, то ратификованє язичней Повелї у кулскей локалней самоуправи, початком новембра. Тот процес сом иншак розпочал у Новим Садзе, Вербаше, Жаблю, Шиду, Бачкей Тополї и Сримскей Митровици. То правни документ котри представя основни инструмент котри охранює наш идентитет и здобути права у обласцох култури, образованя, информованя, службеного хаснованя язика и писма, судства и подобних темох котри у инґеренциї Националних совитох, прировнати є зоз Европскима нормами котри дефиновани ище 1992. року и представяю єден од членох у поглавю 23 котри потребне же би Република Сербия сполнєла же би постала полноправни член Европскей униї.

Окреме треба визначиц обезпечованє средствох у виносу од 18 милиони динари у чим нам помогол предсидатель АП Войводини Иґор Мирович за адаптацию обєкту у Улїци Матици сербскей, котри у власносци Националного совиту, а буду го пошвидко хасновац Завод за културу войводянских Руснацох и Фондация „Fundatio Ruthenorum”.

На початку мандату пиятого зволаня Националного совиту Руснацох отворена єденаста подручна канцелария у Бачинцох. Пре мою активносц и анґажованосц у АП Войводини коло розришованя статусу Заводох култури, пре витворену ажурносц и прецизносц у роботи нашого секретарияту и порихтаносц на помоц каждому Националному совиту, предложени зме за заменїка предшедуюцого Координациї у идуцим мандату. То окремна чесц котру нам указали дзепоєдни Национални совити, а наздавам ше же тоту улогу прилапиме и зоз тим докажеме нашу прихильносц у роботи, котра велїм представя приклад справованя, як меншина котра нє ма у тей хвильки матичну державу, алє ше опера лєм на власни моци и схопносци.

