Огньогасци обновели памятнїк свойого снователя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Добродзечне огньогасне дружтво (ДОД) з Руского Керестура, тих дньох обновело надгробни памятнїк свойого снователя Миколи Павловича Паньского, а з нагоди 90 рокох од його шмерци.

Микола Павлович Паньски (1876–1932), по вельо чим познати Керестурец, котри медзи иншим 1930. року бул снователь ДОД-а, до його Управного одбору позберал найугляднєйших Керестурцох, а тиж Дружтву подаровал часц будинку у хторим ше и нєшка находза просториї керестурских огньогасцох.

З тим чином, ДОД скромно означел и 90–рочнїцу свойого снованя котра була пред двома роками, алє нє була означена пре познату ситуацию з ковидом.

Керестурски огньогасци з тей нагоди до госцох на Днї керестурскей паприґи поволали и огньогасцох зоз Земплинскей Теплици (дакедишнього Керестура) зоз Словацкей, чийо и вони були госци початком юния.

