Осма схадзка Роботного цела Проєктни биро

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вовторок, 25. окотбра, отримана осма, порядна схадзка Роботного цела Проєктни биро Националного совиту Руснацох.

З оглядом же пошвидко достанєме нове зволанє нашого Националного совиту, тота схадзка була остатня у актуалним зволаню. У тим змислу на схадзки направени резиме написаних, актуалних и реализациї чечеуцих проєктох.

Звит о проєктох поднєсол член Роботного цела Проєктни биро Елемир Джуджар, хтори надпомнул же од прешлей схадзки хтора отримана у маю по нєшка Целу ше поспишело финализовац по реализацию ИПА проєкт Сербия – Босна. У тим проєкт софинансиєр з боку Сербиї будзе општина Вербас. У новембру ше очекує же буду подписани контракти, а велька ствар праве у факту же єдна локална самоуправа нашла моци видцвоїц средства за софинансованє проєкта хтори ше одноши на прейґгранїчне сотрудзованє.

Потим коцурске здруженє младих КУМ, як ношитель проєкту прейґ Министерства за спорт и младеж при концу зоз реализацую проєкта, а зкончуюци сход ма буц отримани 2. новембра. Єдна часц средствох зоз того проєкта будзе унапрямена за потримовку Спортских бавискох „Яша Баков”.

Цело у тим периодзе участвовало на шейсц проєктох, од хторих пейц були приєкти наших здруженьох, а єден нєформалней ґрупи. У наступним периодзе очекую ше позитивни одвити за реализацию проєктох хтори послати до Фонду за отворене дружтво и Беоґрадскей школи, а слово о проєкту ученя Руского язика прейґ YOUTUBE. Потим, Фондация „Владе Дивац” потримала єден наш мултикултурални проєкт. Найвироятнєйше же ше отрима и своєродна едукация о хаснованю електронских фактурох, хтори пошвидко буду уведзени до пракси.

Визначена и єдна гуманитарна акция, проєкт, коцурского КУМ–а, хтори обезпечел школярски торби школяром у Коцуре и Дюрдьове.

На концу схадзки актуални предсидатель нашого Националного совиту, Борислав Сакач, подзековал шицким членим Роботного цела на анґажованю и запровадзених числених активносцох и проєктох. Екипа Цела допринєсла у велькей мири на потримовки шицким нашим здруженьом.

(Опатрене 61 раз, нєшка 61)