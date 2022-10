Основна школа „Петефи бриґадох” будзе мац нове закрице

КУЛА – У Основней школи „Петефи бриґадох” у цеку роботи на реконструкциї закрица, котри концом септембра под час нащиви, обецал и наявел покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални заєднїци Жолт Сакалаш.

З тей нагоди, тих дньох кулску школу нащивел и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич котри вихасновал нагоду же би вєдно з директором Чабом Пожаром сумирал упечатки потерашнїх инвестицийох и плани за будуци укладаня до тей образовней установи.

Як поведзене, и тота школа нєдавно достала ЛЕД шпоровне ошвиценє у вредносци 10 милиони динари, цо допринєше як комфору, так и шпорованю електричней енерґиї. Подобни инвестициї уж поробени у керестурскей школи и спортскей гали, як и у других обєктох у других местох у општини.

Потим, Милянич и Пожар заключели же єдна з найважнєйших инвестицийох то же школа достала зогриванє на ґаз, а же ше надалєй планує заменїц часц старих облакох зоз новима енерґетично ефикаснима.

Шицки инвестициї реализовани у сотруднїцтве и зоз заєднїцку финансийну потримовку Покраїнского секртарияту и локалней самоуправи, цо потераз вкупно виноши коло 30 милиони динари.

(Опатрене 18 раз, нєшка 18)