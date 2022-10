Оштро у Липару, Тома покалїчени

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 9. октобра, фодбалере Русину одбавели 9. коло у госцох процив екипи з Липару з резултатом 1:4 (1:1).

У першим полчасу госци даваю перши ґол у 26. минути, а потим у 40. минути русиновци виєдначую. Ґол дава центерфор Русина, Янко Кулич. У 42. минути змаганя, домашнї бавяч оштро нападнул на младого Стефана Тому, хтори пре озбильнєйше калїченє винєшени зоз терену, а вец аж и до зоблєкальнї.

У другим полчасу ґол у 67. минути дава Филип Вуйович, и то бул початок конца за домашнїх. По конєц змаганя, перше Саянкович, а потим и Оґнєн Маркович запечацую судьбу домашнїм „фаворитом” на тим стретнуцу.

Хвильково Русин на 2. месце, заостава за єден бод за першопласованим Гайдуком зоз Стапару, односно два боди сцека Червинки хтора 3. на таблїчки.

У 10. колу до Керестура приходзи Наша Гвизда зоз Силбашу, а стретнуце заказане на 15 годзин.

