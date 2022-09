ШИД – Од пиятку по нєдзелю, 9. по 11. септембер, отримане Друге стретнуце рускей младежи у орґанизациї Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох и КПД „Дюра Киш”, на хторим участвовали коло 15 млади зоз Дюрдьова, Коцура, Шиду и околних валалох.

Под час стретнуца едукативне преподаванє о Руснацох отримал Радован Сремац зоз Шиду, хтори написал два кнїжки о руских фамелийох у Шидзе и околних валалох на основи податкох зоз матрикулох бешедуюци о приселєну Руснацох до Шиду 1803. року по нєшкайши днї.

Александар Радин, дипломовани историчар з Бачинцох отримал преподаванє на тему историйних подїйох од 1848. року по нєшка з акцентом на положенє Руснацох през тоти историйни часи.

Наташа Еделински Миколка порихтала квиз на хторим ше змагали пейц двочлени екипи, а одвитовали на питаня з осем обласцох вязаних за културу, традицию, музику и подобне.

Перше место освоєли Алексей Кухар и Петро Хромиш зоз 60 бодами и як награду достали маїци з лоґом стретнуца.

Попри друженя, млади нащивели и Спомин памятнїк „Сримски фронт” нєдалєко од Шиду, потим Ґалерию малюнкох „Сава Шуманович”, а внєдзелю були на Служби Божей у церкви Преображеня Господнього.

