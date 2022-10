Отримани „Срим клоб коб фест“

ШИД – У Словацким парку всоботу отримана манифестация „Срим клоб коб фест“ пошвецена колбаси и месовим продуктом, на хтору пришли учашнїки и госци зоз Сербиї и зоз сушедних жемох и ширше.

Манифестацию урядово орворел др Предраґ Иванишевич, покраїнски секретар за привреду и туризем визначуюци значносц манифестацийох хтори указую богатство Войводини, а були присутни и предсидатель СО Шид Тихомир Стаменкович потим заменїца амбасадора Словацкей Републики як и витязове колбаси зоз вецей державох.

На манифестациї ше понукало колбаси, месово проукти, напой, колачи и други лакотки, а компания „Джон Дир“ виложела свойо сучасни трактори.

На штадох ше представели и Здруженє жєнох „Маря“ зоз Шиду, „Бикичанки“ зоз Бикичу„ кушнїр Мирослав Сорочко з Беркасова виложел свойо продукти, а богати штанд як и прешлого року мала месарня фамелиї Сакач зоз Коцура.

На концу шицких забавял Звонко Боґдан, а орґанизатор манифестациї Здруженє „Сримска забивачка и колбасияда“ зоз Шиду, хторе означело 25 роки од снованя з помоцу Општини Шид и Туристичней орґанизациї Шид.

