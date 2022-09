Oзначени Европски дзень язикох на Филозофским факултету

НОВИ САД – Нa Филозофским факултету пондзелок, 26. септембра означени Европски дзень язикох у орґанизациї Центра за язики, з помоцу партнерских институцийох.

У Кино-сали Факултета представени два кнїжки сказкох на розличних язикох, хтори на сербски преложели професоре и студенти Филозофского факултету, а кнїжки видал Медзинародни центер литератури за дзеци „Змайово дзецински бависка”.

У кнїжки „Шепнї так три раз” („Шапни тако три пута”) медзи сказками, хтори зоз шеснац славянских язикох преложени на сербски, место маю и сказки хтори зоз руского язика преложели студенти Оддзелєня за русинистику.

З тей нагоди, у голу Факултета орґанизована и манифестация ,,Улїца язикохˮ. На штанду Оддзелєня за русинистику нащивителє могли видзиц рижни виданя на руским язику, алє и ришовац квиз у хторим требало прекладац основни руски поняца. Участвовац у рижних активносцох могло и на штандох шицких язичних оддзелєньох яки єст на Филозофским факултету. Гевти хтори участвовали у активносцох на штандох, достали и пригодни награди – кнїжки, уходнїци або язични материял. Окрем язичних штандох, присутни були и штанди партнерских институцийох: Змайових дзецинских бавискох, Французкого институту, ЕУ инфо центра, Америцкого куцику и других.

У голу Факултета на першим поверху з нагоди преслави представена и вистава пошвецена рускому язику у орґанизациї Библиотеки Филозофского факултета и Оддзелєня за русинистику.

