Почал Водицов камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре, волонтере Каритасу, керестурски парох о. Владислав Варґа и ш. Авґустина ше пияток пополадню стретли у Водици же би три днї препровадзели у заєднїцким друженю, роздумованю о понукнутих темох, друженю и духовним дозреваню.
Учашнїкох духовних вежбох, т.є. Водицового кампу перше привитали волонтере, а потим и керестурски парох о. Владислав Варґа котри вишол зоз малюнком його предходнїка, покойного керестурского пароха о. Михайла Малацка. Вони двоме 1977. року у манастире Шестрох Служебнїцох започали перши духовни вежби за младих, котри тирваю уж 45 роки. Прето ше препоручело о. Малацкови же би провадзел учашнїкох и сами духовни вежби.
Координаторка Каритасу Соня Виславски виявела за Рутенпрес же на камп сцигли 47 дзеци младшого возросту зоз Коцура и Керестура. Започали зоз барз интересантним бависком, у котрим ше практично упознавали.
У своїм викладаню о. Варґа бешедовал о Марийовим родзеню, розпатраюци тему „Мария як дар Божи”. Тема була присподобена возросту присутних учашнїкох, а потолковал и же би ше кажди християн освидомел же як го Бог барз люби и буц подзековни на тим. После викладаня учашнїки по ґрупох розпатрали тему, а потим предлужели зоз свою програму.
На нєдзелю после фриштику учашнїки кампу иду на вилєт до Коцура, на вечар буду мац Службу Божу у Водици, а на нєдзелю Службу Божу на 11,30, на котру поволани шицки заинтересовани. После Служби учашнїки предлужа зоз свою програму, после котрей кажде пойдзе до свойого окруженя шведочиц тото цо дожил на кампу.