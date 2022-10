Под покровом Пресвятей Богородици

Грекокатолїцка парохия Покрова Пресвятей Богородици, преславела Кирбай з архиєрейску литурґию хтору служел крижевски владика монс. Милан Стипич, а сослужели домашнї парох о. мр Владимир Седлак и священїки зоз Крижевскей епархиї и Епархиї св. Николая ‒ Руски Керестур.

Як сообщене на сайту Крижевскей епархиї, литурґийне шпиванє предводзела женска шпивацка ґрупа КУД „Йоаким Ґовля” з Миклошевцох.

У казанї владика Стипич вирним потолковал значенє того швета у византийней церковней традициї, кед ше 911. року над Царгородом, хторого обшедало нєприятельске войско, зявела Пресвята Богородица Мария хтора зоз своїм покровом закрила християнски народ.

‒ Мац Божа нас християнох и нєшка щици, поштредує медзи нєбом и жему як модлїтелька. Вона любов и милосердиє нашо, милосц и пребачованє и наша заступнїца пред Богом. Вона нє судзи, алє пита милосердиє при свойому синови Исусови Христови, Господу нашому, аж и за гевтих хтори заслужели кажду осуду.

Вона нє суд правди, алє мацеринске заступнїцтво. И на Страшним судзе, вона будзе модлїц справедлївого Судию за пребачованє грихох дзецох Божих. У духовней борби потребна нам мацеринска защита и потїха, мацери хтора люби цали швет, и на злобу и грих одвитує з любову ‒ гварел владика Стипич.

