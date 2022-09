Прешвечлїва побида процив екипи з Липару

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пионире Фодбалского клубу „Русинˮ того викенду, всоботу 3. септембра, на Ярашу одбавели свойо 2. коло Пионирскей фодбалскей лиґи Зомбор, у хторим з прешвечлїву розлику поражели екипу ФК „Липарˮ з резултатом 10:2 (2:2).

У першим полчасу Русиново пионире процив Липарчаньох бавели ровноправно, борбено, обидва екипи указали єднаку дзеку звладац процивнїка, та таки бул и резултат, 2:2. У другей часци змаганя госцуюца екипа направела даскельо вименки зоз уводзеньом младших бавячох. Тоту нагоду вихасновали Русиново пионире, та процивнїцку мрежу затресли аж осемраз.

По два ґоли за Русин дали – Теодор Штранґар, Иван Планчак и Желько Шомодї, а Владимир Кочиш, Андрей Чизмар, Хана Будински и Кристиян Малацко дали по єден ґол.

На тим змаганю Русин наступел у составе – Йован Плавшич, Даниєл Надь, Владимир Кочиш, Алекса Сопка, Кристиян Гайдук, Валентина Кочиш, Давид Джуня, Андрей Чизмар, Малацко Кристиян, Теодор Штранґар, Иван Планчак, Желько Шомодї, Хана Будински и Иван Медєши. Тренер Деян Йолич.

Шлїдуюце змаганє Русиново пионире одбавя того викенду процив екипи зоз Бачкого Брестовцу.

