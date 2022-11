ЖАБЕЛЬ – Зборнїк наукових роботох „История населєньох општини Жабель” промововани у Општинскей Народней Библиотеки „Велько Петрович” Жабель.

Локална самоуправа и Матица сербска у рамикох подписаного Протоколу о сотруднїцству, вєдно зоз библиотеку концом прешлого року реализовали наукови сход История населєньох Општини Жабель, цо резултовало зоз тим зборнїком.

