Русинов подросток одлични у Стапару

СТАПАР/РУСКИ КЕРЕСТУР – Подросток Фодбалского клубу „Русин”, пондзелок 17. октобра у Стапару, одбавел свойо остатнє 8. коло у єшеньскей часци Подручней младежскей лиґи процив екипи „Гайдук”, хторого звладал з резултатом 3:1 (2:1).

Уж у 2. минути Русиново нападаче процивнїком беру лабду, лабда доходзи по Зорича, хтори и дава перши ґол.

Нєодлуга, капитен Александар Тома бере лабду од процивнїцкого штопера и дава други ґол за Русин. Пред конєц першого полчасу, Русин достава ґол зоз шлєбодного вдереня у хторим озбильни процивнїцки бавяч, хтори бави и за перши тим Стапара, дава ґол зоз коло 20 метерох. У остатнєй, 90. минути, Лука Иличич преходзи єдного процивнїцкого бавяча, потим и ґолмана и звекшує резултатску предносц на 3:1.

Русин, после 8 одбавених колох, дзелї 2. место зоз Станишичом. Першопласована екипа „Жакˮ зоз Зомбору ма 18 боди, док Русин и Станишич маю по 15 боди. Екипа Бачка спадла на 4. место зоз 12 бодами.

