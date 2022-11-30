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Школяром туристичного напряму представена робота на горватским приморю

автор ол. папуґа, фото facebook.com/petro.kuzmjak.ruski.krstur
автор ол. папуґа, фото facebook.com/petro.kuzmjak.ruski.krstur 103 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР ˗ Школяром II и IV року туристично-готелиєрского напряму на практичней настави була представена робота готелу Маистра ґрупи котра ма свойo готели на горватским приморю, дзе уж вельо роки роби Керестурец Славко Ройко и велї валалчанє.

Преподаванє орґанизовали наставнїци фахових предметох зоз школи  и преподавач Ройко Славко, а школяре мали нагоду чуц як функционую готели у Горватскей, як ше там роби, яки права маю туристи, а яки заняти. Тото преподаванє им похасує у школованю, а и у роботи котра их чека.

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