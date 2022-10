ЖАБЕЛЬ – Дом здравя Жабель достал нови ултразвукови апарат зоз три сонди, з чим оможлївене знїманє мегких тканьох, як цо то перша, щитни шлїжнїк, кревово судзини, шия и велї други.

Апарат обезпечело Министерствo правди, односно зоз средствох Опортунитета.

