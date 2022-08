У Керестуре XI „Днї керестурскей паприґи”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка будзе отримана и туристично-привредно-културна манифестация, уж традицийна 10. по шоре, „Днї керестурскей паприґи”, а пред госцами и нащивителями буду рижнородни интересантни змисти.

Манифестация того року збогацена зоз змаганьом у вареню айвару, у реализациї Каравану под назву „Изађи ми на теглу” („Змагайме ше у вареню айвару”). Отверанє змаганя будзе на 11 годзин, на окремней бини обок при Мензи, док централна и главна бина будзе на истей локациї опрез Младежского дому.

На 11,30 г. планована нащива оглядному польу, пре обєктивни причини, нащиви ше друге оглядне польо на котрим ше представи компания Флуид консалтинґ, сход у центру валала. Дефиле парадних запрагох Конїцкого клубу „Русин” будзе на 17 годзин, а шветочне отверанє на 17,30 годзин. Наступ аматерох Дома култури будзе такой по отвераню, а на 18,30 годзин преглашенє побиднїкох за найкрасшу дзецинску маску на тему паприґи, як и за найкрасши штанд и найчежшу паприґу.

Догварене же сход за дзецински маскенбал будзе опрез Замку од 18 годзин, а дзеци як и скорейших рокох одпровадзи предсидателька Туристичного здруженя Любица Няради. Под час манифестациї будзе отворена и музейна збирка у Замку.

Орґанизаторе ше остарали за рижнородне понукнуце єдлох, наявени баранї и швиньски паприґаш, свадзебна капуста, пасуля, варена и пражена риба, полнєта паприґа, сарма, капущанїки, печени прашата и баранчата, з чого порция будзе коштац 500 динари, а плєскавицу годно купиц за 300 динари.

Вистава и предайна часц на штандох будзе у парку од 13 до 22 г, а навечар од 21 г. будзе концерт ґрупи Валентино, а скорей и потим присутних будзе забавяц Пицикато бенд.

