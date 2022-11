У Кули будзе соларна фотонапонска електрарня

СЕРБИЯ/КУЛА – „CWP Global” виявел за портал Balkan Green Energy News же у Сербиї витворене напредованє у розвою трох нових проєктох за продукованє електричней енерґиї зоз обновлївих жридлох, вкупней моци 680 меґавати. Єден од трох проєктох то Lederata Energy котра будзе перша гибридна електрарня у Сербиї.

Електрарня будзе облапяц соларни парк од 50 меґавати, витропарк од 100 меґавати и систему за одкладанє електричней енерґиї од 20 меґават-годзини. У документациї наведзене же рочне бруто продукованє преценєне на 380 ґиґават-годзини, цо достаточне за подмирйованє 90.000 ґаздовства зоз електичну енерґию.

Општина Кула принєсла одлуку же приступи виробку плана детальней реґулациї за проєкт соларней електрарнї „Еquinox Power” од 80 меґавати котру розвива „CWP Global”.

Рок за законченє плана детальней реґулациї тиж пол рока, а поверхносц виноши 652 гектари и находзи ше блїзко Кули и у хотаре Руского Керестура. Компания преценєла инвестицию на 80 милиони евра.

„CWP Global” чека виробок плана детальней реґулациї за парцели у Пожаревцу и Кули, а компания планує же би почала з будованьом „Equinox Energy” у трецим кварталу 2024. року, а законченє ше обчекує по конєц истого року. Плановане рочне продукованє то 136 ґиґават- годзини.

Будуца найвекша витроелекрарня у Сербиї, найвекшого капацитету медзи шицкима шейсц проєктами за енерґию зоз обновлївих жридлох котре „CWP Global” хвильково розвива, будзе вибудована у Войводини, у општинох Србобран и Бечей.

Максимална моц построєньох би була 450 меґавати, а коштало би 600 милиони евра.

Вкупни капацитет проєктох у Сербиї премашує єден ґиґават, точнєйше виноши 1.180 меґавати.

(Опатрене 29 раз, нєшка 29)