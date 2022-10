У Кули було весело на єшеньским фестивалу „Днї бундави”

КУЛА – Уж традицийно, всоботу 8. октобра у Кули отримани „Днї бундави”, котру орґанизовали – Здруженє женох „Еко Кула”, Туристична орґанизация Општини Кула и Локална акцийна ґрупа „Шерцо Бачки”.

На манифестациї участвовало вецей як 80 викладачох, медзи котрима були продукователє поживи, роботи з власного виробнїцтва, стари ремесла, квецаре и др.

Манифестация урядово отворена зоз дзецинским маскенбалом, а потим и зоз стихами на чесц єшенї и бундавом. Потим, зоз пригодну бешеду, шицких учашнїкох и нащивительох привитал предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

Окремна часц програми була пошвецена змистом за дзеци, як цо то рисованє, правенє макетох бундавох зоз природних материялох, а були орґанизовани и вецей бависка зоз асоцияцию на дакедишнї давни часи. Окреме цикаве, як дзецом так и шицким другим нащивительом, була мала фарма дробних животиньох, дзе могло видзиц рижни птици, папаґаї, голуби, зеби, кури, гуски, лебеди, качки, заяци…

На тогорочней манифастациї медзи численима викладателями, пейц штанди були зоз Руского Керестура, и два зоз Коцура. Зоз Керестура рижни продукти предавали и школяре зоз ОШШ „Петро Кузмяк”, домашнї соки понукла Олена Рац, колачи на грубо Наташа Настасич, як и „Маров шпайз” фамелиї Шикора, а наисце богати штанд мало и Здруженє женох „Байка”, а зоз Коцура того року бул Силвестер Русковски хтори понукал рижни продукти зоз бундави, як и П.Р. „Затина” зоз природнима козметичнима продуктами.

Манифестация отримана зоз финансийну потримовку локалней самоуправи, у часци културней програми наступели аматере КУД „Дурмитор”, їх хор „Вили”, а цали час присутних забавял локални бенд „Иван и ґитара”, як и бенд „Банда дрвена”.

