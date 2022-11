У Кули и Крущичу найвецей гласи маю „Руснаци вєдно”

КУЛА/КРУЩИЧ – На виберанкох за Национални совит Руснацох 13. новембра, по прелиминарних резултатох Републичней виберанвовей комисиї, на виберацких местох у Општини Кула, дзе попри Руского Керестура припада город Кула, и Крущич найвецей гласи достала лїстина под числом 1 „Руснаци вєдно”.

У Кули, на штирох гласацких местох 1. лїстина „Руснаци вєдно” достала 169 гласи цо 72,53 одсто од тих цо гласали, друга по числу достатих гласох лїстина число 5 „Руска матка за Руснацох” зоз 25 гласами або 10,72 одсто. Треца по числу гласох лїстина число 4 „За Руснацох – Желько Ковач” за котру гласали 20 особи або 8,58 одсто, штварта лїстина число 2 „Вєдно за Войводину – ОЛЕНА ПАПУҐА” котра достала 15 гласи або 6,43 %, а пията лїстина число 3 „Руска будучносц” зоз трома гласами цо 1,28 одсто.

У Кули од уписаних 269 припаднїкох рускей националней меншини гласали 233 особи цо 85,97 одсто. По єден гласач уписани и у Сивцу и Червинки алє нє вишли на виберанки.

На виберацким месце Крущич право гласац мала 31 уписана особа, а гласали 20 припаднїки рускей заєднїци, цо 64,51 одсто од уписаних гласачох.

У тим месце найвецей тє, 17 гласи або 85 % достала лїстина число 1 „Руснаци вєдно”, лїстина число 2 „Вєдно за Войводину – ОЛЕНА ПАПУҐА” достала 2 гласи лєбо 10 одсто, лїстина число 4 „За Руснацох – Желько Ковач” достала 1 глас або 5 %, док лїстини число 3 и число 5 остали без гласох.

