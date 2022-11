У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Штерацец пияте число новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк пише о промоциї лїстинох по наших местох за порядни виберанки за членох националних совитох националних меншинох хтори буду отримани на нєдзелю 13. новембра. На Наших местох мож пречитац о преподаваньох о менталним здравю у вербаскей општини.

Економия пише о фаховим сходу „Днї енерґетики и инвестицийох” на Новосадским сайме, а на бокох Култури и просвити мож пречитац о театралней дїялносци у Руским Керестуре.

Духовни живот пише же Керестурци нє забуваю свойого пароха, а на бокох Людзе, роки, живот у тим чишлє наш госц отец Славко Чизмар зоз Паризу.

На Спорту мож пречитац о одбавених стретнуцох и пласману наших спортистох.

И у тим чишлє єст рубрика Горуци тепши, а вишли и додатки Руснаци и швет и Мозаїк.

