У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Тижньовнїк у 37. числу новинох „Руске слово” пише о уписованю до окремного виберацкого списку и потераз преглашених лїстинох за виберанки за членох Националного совиту рускей националней меншини, а ту и звит зоз штвартей порядней схадзки Роботного цела за спорт НС Руснацох.

На Наших местох информациї о початку будованя новей дзецинскей заградки у Шидзе, акциї збераня школского прибору у Руским Керестуре, як и кампанї „Ратуйме поживу, ратуйме гуманосц”.

Рубрика Економия пише о оберачки паприґи у Руским Керестуре и Дньох електричних автох на Новосадским сайме.

Мозаїк бул на Другим стретнуцу рускей младежи у Шидзе, а на бокох Култури и просвити звит зоз госцованя членох Дома култури Руски Керестур у Землинскей Теплици у Словацкей и зоз Округлого стола з нагоди 50-рочнїци од видаваня Приручного терминолоґийного словнїка и схадзки Активу наставнїкох руского язика Дружтва за руски язик, литературу и културу у Новим Садзе.

У рубрики Людзе, роки, живот мож пречитац розгварку зоз Владом Планчаком Вайшом з Руского Керестура, а ту и предлуженє фельтону о 70 рокох часопису „Шветлосц”, чий автор Дюра Латяк.

Духовни живот зазначел означованє швета Усикновениє глави Йоана Крестителя, по юлиянским календаре у Коцуре и службу за благослов з нагоди початку нового школского року у Беоґрадзе, а на Спорту дати резултати наших клубох у єшеньскей часци першенства, як и звит зоз змаганя у лапаню риби на дуґов, хторе отримане у рамикох Трицец перших Спортских бавискох „Яша Баков”.

На концу новинох рубрика Хладок и горуци тепши.

