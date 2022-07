У Шидзе Фестивал „Мелодиї Руского двору“

ШИД – 15. Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору“ у орґанизациї Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш“ будзе отримани нєшка у Шидзе.

Главна фестивалска програма почнє на 19 годзин на лєтнєй бини у порти Лєтнєй владическей резиденциї, ознова будзе мац змагательни характер, а оркестри будзе оценьовац публика зоз своїма уходнїцами односно источасно и гласацкима лїстками.

Провадзаци програми Фестивала почню на 14 годзин кед будзе отримана Роботня традициного руского чесаня власох, а на 17 годзин будзе отворена вистава фотоґрафийох портретох хтори вибрал о. Михайло Режак и макетох ладьох Мирка Беркеша зоз Шиду, а тиж буду и традицийни етно штанди здруженя женох.

Уход на Фестивал добродзечни прилог, а у случаю подлей хвилї, орґанизаторе предвидзели же би ше програма отримала у Културно-образовним центре.

