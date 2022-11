Вилєт як награда

НОВИ САД – Члени младшей и старшей фолклорней секциї Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова наградзени зоз вилєтом.

Вони мали орґанизовани вилєт до Нового Саду и Петроварадину. Дзеци нащивели петроварадинску твердиню и мали орґанизовани обход катакомбох.

Члени старшей фолклорней ґрупи нащивели Музей городу Нови Сад, дзе видзели як дакеди випатрало обисце у Новим Садзе, а члени младшей фолклорней ґрупи нащивели Дунайски парк.

На концу, дзеци пошли до биоскопу дзе мали нагоду одпатриц рисовани филм.

Тот вилєт потримал Управни одбор КУД ,,Тарас Шевченко”.

