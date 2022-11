Вишло нове число МАК-у

НОВИ САД – „У фокусу” найновшого, октоберского, числа часопису МАК тема наиходзаци виберанки за Национални совит у хторим представени шицких пейц лїстини, а ту и Звит зоз сходу младих у Суботици.

У „МАК-овим колажу” Марко Буила пише тиж о стретнуцу младих алє у Шидзе, док рубрика „Русинистика и я” и у тим чишлє представя бувши студентки Оддзелєня за русинистику Каролину Джуджар з Руского Керестура и Александру Ґрбич зоз Праги.

Рубрика „Швет науки и технолоґиї” представя интервю зоз Михайлом Ковачом зоз Нового Саду о його участвованю у дебатним каравану Европскей школи дебати, а у рубрики „Спорт и рекреация” Мартина Надь направела розгварку зоз учашнїками Трибалиону – Давором Хомом, Иваном Чизмаром и Иґором Варґом.

У рубрики „МАК-ово 50 роки”, хтора виходзи з нагоди пол вика часопису МАК, представени бувши редакторки того часопису Александра Корпаш, теди Дудаш, и Анамария Регак, а хтори ушорйовали часопис од 2002. по 2005. рок.

„АЛТ шоу у МАК-у” представя розгварку зоз младу Александру Русковски о єй интересованю за корейски язик и културу, а „Власни печац” здогадує на конкурси хтори розписани з нагоди наиходзацей 25. Дньовки.

