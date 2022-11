Вистава штирох Макайових уметнїкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вечарша програма на 29. „Костельниковей єшенї” почала зоз фамелийну виставу штирох коцурских уметнїкох – Силвестера Макая, його супруги Серафини Макаї и їх дзецох Ромка Макая и Наташи Макаї Мудрох.

О креативней уметнїцкей фамелиї бешедовала Єлена Перкович, визначуюци упишну малярску и скулпторску роботу Силвестера Макая на котрого ше упатрели його дзеци и супруга и витворели ше у розличних малярских напрямох. Наташа твори зоз сухим пастелом, Ромко у найновишим чаше малює абстрактни малюнки, а Серафина врацела Руснацом забуту технїку мальованя на склу. Централна фиґура Силвестер Макаї хтори рускей заєднїци ровно одкрива свойо нови уметнїцки таланти у подобовей уметносци.

Же би цала фамелия мальовала у нашим народзе нєт нїкого окрем Макайовей фамелиї, та прето присутним на тей вистави Єлена Перкович представела тот феномен фамелийного таланту.

Була то нагода же би вона тиж отворела боляцу тему а то же Руснаци нє маю националну ґалерию и же малюнки наших уметнїкох позабувани стоя на рижних местох и вше их чежше позберац.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)