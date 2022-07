Волонтером Младежского кампу потребна помоц малярох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни Младежски волонтерски камп, хтори тирва од 25. юлия по 5. авґуст у Руским Керестуре, уметнїцкого характеру, та з тей нагоди його учашнїки и орґанизаторка Любица Няради поволую шицких школярох уметнїцких школох, уметнїкох и малярох же би пришли помогнуц намальовац мурали, же би ше цо вецей поробело.

Шлїдуюци сход волонтерох будзе на пондзелок 1. авґуста на 9 годзин рано, у дворе Школи „Петро Кузмякˮ, а зоз собу, як наглашую волонтере, треба принєсц лєм креативни идеї и вредни руки.

