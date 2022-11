Всоботу бул Майсторски бал

РУСКИ КЕРЕСТУР – Бал з найдлугшу традицию у валалє, Майсторски бал отримани прешлєй соботи 12. новембра у ресторану „Червена ружа” у Руским Керестуре, а предати 120 уходнїци.

Бал котри орґанизує Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох пре оправдани причини премесцени на тот термин, та нє будзе у януару идуцого року як ше вше отримовал. Здруженє за Майсторски бал з помоцу спонзорох и на тот завод обезпечело богату томболу у вредносци вецей як 200.000 динари.

Найвреднєйша томбола на балу була телевизор котри обезпечел орґанизатор, а достала го особа з Керестура, друга награда кавч цо даровал тапетар Тихомир Медич пошла до Лалитю, треца була викенд на Златибору, сушена коцурска шунка и шлїдзели велї други вредни награди.

Нащивительох балу забавял Пицикато бенд.

