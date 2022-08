Закончени Водицов камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пияток, всоботу и внєдзєлю, од 29-31. юлий, отримани Водицов камп, духовни вежби за школярох нїзшого возросту. Свой час шейдзешацецеро учашнїки през тоти три днї препровадзели у Водици, дзе ше упознавали зоз живот Мариї през теорию то єст преподаваня о. Владислава Варґу, розпатраня у котрих им помагали волонтере Каритасу и заєднїцки активни живот.

Того року стретнуца младих на Духовних вежбох означели ювилей – 45 роки отримованя алє, нажаль, нє дочекал их єден зоз їх сновательох – о. Михайло Малацко.

Того року направени даяки новосци, бо ше на стретнуце приявйовали школяре од першей по штварту, пияту класу основней коли. Друга новосц була же єден дзень учашнїки духовних вежбох препровадзели у Коцуре, зоз чим ше активовали и виронаучни дзеци у Коцуре.

Орґанизатором, парохиї св. Миколая и волонтераом Каритасу подмладзени состав учашнїкох вшелїяк бул виволанє, бо цалу програму требало присподобиц тому возросту и помали их уводзиц до правдох християнского живота.

