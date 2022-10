БЕОҐРАД – Дирекция за мири и драгоцини метали сообщела же ше лєтнє рахованє часу 2022. року закончує на нєдзелю, 30. октобра вчас рано на 3 годзин, у кладзе зоз Законом о рахованю часу.

Вноци медзи соботу 29. и 30. окробра, треба врациц мунтатови на годзинкох зоз 3 на 2 годзин, кед почнє жимске рахованє часу.

