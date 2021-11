Перши полчас слаби, други одлични

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 7. новембра, фодбалере Русина на домашнїм терену победзели екипу Будучносци зоз Ґложану, зоз резулатом 3:0 (0:0), а ґоли за Русин дали Дарко Сушич и Матей Саянкович (2).

У першим полчасу нє було вельо нагоди за домашнїх, но, на щесце, на ґолу Русина бул вше лєпши ґолман Крунич хтори заслужни за тото же Русиновци нє достали анї єден ґол.

У другей часци змаганя була одбавена акция хтора почала од Сушича. Сушич преходзи на половку госцох, додава лабду Саянковичови, хтри у своїм стилу „вируцуєˮ свойого чувара зоз бависка, зоз лївого боку додава лабду Куличови и то було 1:0 за домашнїх. Єдна тиж добра акция случела ше у 80. минути, кед Боян Бранкович зоз коло 20 метерох вдерел лабду на ґол, лабда ше одбила до Саянковича и то бул ище єден ґол за Русин. Пред сам конєц змаганя, у 90. минути Саянкович дава ище єден свой ґол зоз чим Русиновци однєсли прешвечлїву побиду.

За Русин бавели – Кронич, Тома (Чернок), Голик, Кочиш, Вуйович В., Павлович (Бранкович), Вуйович Ф., Маркович, Кулич, Сушич, Саянкович.

После 13. коло Русин освоєл 22 боди и забера 6. место на таблїчки, а на нєдзлею 14. новембра, Русиновци госцую у Каравукове дзе их чека чежке змаганє процив домашнього Полета.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)