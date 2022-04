Тирва упис першокласнїкох и у коцурскей школи

КОЦУР – И того року родичи, як и други законски заступнїки котри гражданє Републики Сербиї, можу на порталу еУправа електронски заказац термин за упис и тестиранє дзецка до основней школи зоз порушованьом услуги еЗаказованє. Родичом котри свойо дзецко жадаю уписац до першей класи Основней школи Братство єдинство у Коцуре, тиж тота апликация будзе доступна од 21. марца по 31. май.

Же би родичи могли заказац свой термин, потребне же би були реґистровани хаснователє, односно же би мали креировани налог на державним порталу за електронску идентификацию eID.gov.rs. Потим ше поруша услугу на Порталу еУправа и закаже термин у школи. При упису нє потребне прикладац документи, понеже их школа обезпечи по официйней длужносци (винїмок лєм дохторске уверенє, кед препатрунок окончени у приватного дохтора).

Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою обезпечело потримовку родичом у вязи зоз еЗаказованьом термина за упис и тестиранє дзецка у основней школи, а одвити на шицки питаня и нєясносци можу достац на телефон 011/ 735 0557.

Тиж, шицки информациї вязани за упис першокласнїкох родичи можу достац и у Основней школи у Коцуре, лєбо на телефон 021/ 727 905 каждого роботного дня.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)