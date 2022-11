Култураше ше баловали!

РУСКИ КЕРЕСТУР – Место за фашенґи, културни дїяче, заняти у културних инсиституцийох, дакедишнї и терашнї члени активни у културним живоце Руснацох зоз Коцура, Миклошевцох и Руского Керестура, баловали ше всоботу, 29. октобра у сали Ресторана „Червена ружа”.

На балу грали „Коцурски бетяре” котри свой репертоар прилагодзели нагоди и бул полни з рускима шпиванками на котри ше могло танцовац. Атмосфера була приємна и весела, як ше и швечи на балу.

Попри того же обезпечели добру музику, орґанизаторе обдумали и интересанти бависка за учашнїкох, а обезпечели и красни награди.

Награди обезпечела и наша НВУ „Руске слово”, Национални совит Руснацох и Ивона Будински зоз своїма козметичнима продуктами „Ивона”.

Бал отворели Адриана Надь Барна и Златко Рац и з тей нагоди освоєли награду, на рулет танцу награду освоєли Александра Варґа и Звонко Русковски, а ище єдну награду освоєла Клара Катрина.

Як и вше, на балу було весело бо после пар рокох нєактивносци, шицким хиби розвага, приємна атмосфера и кус вешеля. Хто бул, пошол дому задовольни, а хто нє бул, придзе на рок!

